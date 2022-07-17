Son Dakika: FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde İtalya şampiyon oldu

17 Temmuz 2022 Pazar, 20:03

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya oldu.

Ankara'da oynanan final müsabakasında İtalya, Brezilya'yı 25-23, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

Kadınlarda ilk kez 2018'de düzenlenen turnuvada Amerika Birleşik Devletleri dışında bir ülke ilk kez zafere ulaşmış oldu.

Yarı finalde A Kadın Milli Takımımızı eleyen İtalya, ilk kez final oynadığı bu organizasyonda altın madalya kazandı.

Brezilya ise üst üste üçüncü finalinden de gümüş madalya ile ayrıldı.

Bu yılki turnuvayı dördüncü bitiren Filenin Sultanları ise bu organizasyonda şu ana dek bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.