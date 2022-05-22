Son Dakika: Formula 1 İspanya Grand Prix'nde Max Verstappen kazandı, liderliğe yükseldi

22 Mayıs 2022 Pazar, 17:42

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı olan İspanya Grand Prix'sini Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenen yarışa ilk sıradan başlayan Charles Leclerc, 27. turda yaşadığı mekanik arıza nedeniyle yarış dışı kaldı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu fırsatı geri çevirmeyerek bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez 2. sırada yer alırken, Mercedes'in genç pilotu George Russel, yarışı 3. sırada tamamladı.

Yarışa 3. sıradan başlayan Ferari pilotu Carlos Sainz ise ülkesinde 4. oldu.

19. sıradan başladığı yarışta İspanya GP'de 4. sıraya kadar yükselen son şampiyon Lewis Hamilton ise, son turda yaşadığı mekanik sorun nedeniyle 5. sırada yarışı tamamladı.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 4, Ferrari'den Charles Leclerc ise iki kez podyumun zirvesine çıktı