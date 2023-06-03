Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz için resmi açıklama
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında ayrılık kararını duyuran Burak Yılmaz için Fortuna Sittard'dan resmi açıklama geldi.
Hollanda ekibi Fortuna Sittard, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.
Sezon başında takıma dahil olan Burak Yılmaz, sarı-yeşilli formayla 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Fortuna Sittard, Eredivisie'i bu sezon 36 puanla 13. sırada tamamladı.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Burak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası için 'Müthiş Türk kızı' geçecek iddiası
- Avrupa Seks Şampiyonası tarihi belli oldu
- Kabinenin açıklanmasına saatler kala çarpıcı iddia!
- Seçim Sonrası CHP
- Sandıkta şüpheli sorular
- Borsa günü yükselişle tamamladı
- 'Yüzlerce Mehmet Şimşek olsa bile...'
- Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yeniden görüşecek iddiası
- İnek Bayramı'na baskı ve tehditle iptal
- Fatih Erbakan'ın hedefinde yine 6284 var