Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz için resmi açıklama

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında ayrılık kararını duyuran Burak Yılmaz için Fortuna Sittard'dan resmi açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2023 - 14:53
Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz için resmi açıklama
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Hollanda ekibi Fortuna Sittard, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrıldığını resmen duyurdu. 

Sezon başında takıma dahil olan Burak Yılmaz, sarı-yeşilli formayla 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Fortuna Sittard, Eredivisie'i bu sezon 36 puanla 13. sırada tamamladı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Burak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


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