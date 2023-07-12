Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri yenişemedi
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk ayağında 10 karşılaşma oynandı. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Zalgiris ile Struga, 0-0 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk ayağında 10 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 1. eleme turu heyecanı, oynanan 10 maçla başladı.
Galatasaray'ın 2. eleme turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk maçında, Zalgiris ile Struga 0-0 berabere kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Zalgiris (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya): 0-0
Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya): 2-1
Rakow Czestochowa (Polonya) - Flora Tallinn (Estonya): 1-0
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan): 1-2
Klaksvik (Faroe Adaları) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0
Shamrock Rovers (İrlanda) - Breidablik (İzlanda): 0-1
Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail): 0-4
Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus): 1-1
Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek): 0-1
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Maseratili Polis'in cesedi bulundu
- Devlet Bahçeli'den yeni U dönüşü
- Emeklilerin zam oranı değişecek mi?
- Son yolculuğuna uğurlandı
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- Rusya'dan BM yardımlarına veto
- Mazhar ve Fuat'tan Özkan Uğur'a duygusal veda
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- Erdoğan Biden’la görüştü
- Tarihi rest değil, tarihi yüzsüzlük olarak görülmeli