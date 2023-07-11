Fransızlar duyurdu: Galatasaray Leandro Paredes için PSG ile anlaştı!

Yayınlanma: 11.07.2023 - 16:07

Güncelleme: 11.07.2023 - 16:07

Galatasaray, Leandro Paredes transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, Leandro Paredes için PSG ile yaklaşık 6 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

Leandro Paredes

PAREDES'İN KARARI BEKLENİYOR

Haberde, transfer için Arjantinli yıldızın son kararını vermesinin beklendiği ifade edildi.

29 yaşındaki oyuncunun transfer için Galatasaray'a olumlu dönüş sağlaması halinde imzaların atılacağı ifade edildi.

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Leandro Peredes, 29 Haziran 1994 yılında San Justo, Arjantin'de dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynadı. 180 cm boyundaki yıldız isim orta sahada görev alıyor.