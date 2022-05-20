Son Dakika: Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu

20 Mayıs 2022 Cuma, 16:08

Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.

Listede yer alan isimler şöyle;

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu

Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

Eşref Hamamcıoğlu, listesini teslim ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu "Galatasaray'ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı var. Bu temeli sarsmaya çalışanları en güzel dersi genel kurul üyeleri verecektir. Bizim yolumuz belli, rotamız net. Bizim liste yetiştirmek için herhangi biriyle bir ortaklık yapma önceliğimiz olmadı" diye konuştu.