Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısı düzenleyecek
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün saat 18:00'de basın toplantısı düzenleyecek.
Galatasaray'da başkan Burak Elmas, basın toplantısı düzenleyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada Elmas'ın, bugün saat 18:00'de basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
Burak Elmas'ın konuşma yapacağı toplantının GSTV'den canlı yayınlanacağı aktarıldı.
Başkanımız Burak Elmas'ın, bugün saat 18.00’de Nef Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda yapacağı basın toplantısını @GSTV, https://t.co/CcRxUlqT0E ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/LjaVj7eqvK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 30, 2022
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