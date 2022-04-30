Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısı düzenleyecek

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün saat 18:00'de basın toplantısı düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 16:07
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısı düzenleyecek
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Galatasaray'da başkan Burak Elmas, basın toplantısı düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada Elmas'ın, bugün saat 18:00'de basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Burak Elmas'ın konuşma yapacağı toplantının GSTV'den canlı yayınlanacağı aktarıldı.


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