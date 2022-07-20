Son Dakika: Galatasaray Leo Dubois'yı duyurdu
Süper Lig ekibi Galatasaray, Lyon'un sağ beki Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Fransız oyuncunun, bugün Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
Forvet hattını Haris Seferovic ile güçlendiren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar Lyon'dan sağ bek oyuncusu Leo Dubois ile her konuda anlaştı ve açıklamayı yaptı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Dubois ile görüşmelere başlandığı belirtildi.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır"
4 YILLIK SÖZLEŞME
Galatasaray, Fransız sağ bek için kulübü Lyon'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak 27 yaşındaki futbolcu, senelik 1.3 milyon Euro yıllık ücret alacak. Fransız oyuncu, bugün Türkiye'de olacak ve kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon Euro.
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