Son Dakika: Galatasaray Leo Dubois'yı duyurdu

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 20:53

Forvet hattını Haris Seferovic ile güçlendiren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar Lyon'dan sağ bek oyuncusu Leo Dubois ile her konuda anlaştı ve açıklamayı yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Dubois ile görüşmelere başlandığı belirtildi.



Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır"

4 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, Fransız sağ bek için kulübü Lyon'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak 27 yaşındaki futbolcu, senelik 1.3 milyon Euro yıllık ücret alacak. Fransız oyuncu, bugün Türkiye'de olacak ve kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon Euro.