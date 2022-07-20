Son Dakika: Galatasaray, Haris Seferovic transferini resmen açıkladı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:14

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvete yeni bir takviye geldi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Benfica'dan Haris Seferovic'in satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM"

İmzası sonrası görüşleri sorulan tecrübeli futbolcu, "Çok güzel bir şehre ve çok büyük bir kulübe geldim. Galatasaray'a geldiğim için de mutlu ve huzurluyum. İstanbul'da sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Bir ev bulacağım ve adapte olacağım. Sonra da antrenman ve maçlara hazırlanacağım. Güzel bir sezon geçireceğim" dedi.

Ay-yıldızlı dövmesi ve Galatasaray'a karşı oynadığı maç sorulan Seferovic, "Ben bir Boşnak olduğum için Müslümanım ve bu da islamı simgeleyen bir sembol olduğu için bunu yaptırmak istedim. En sevdiğim dövmelerimden biri. Çok çılgınca bir geceydi. Daha önce de Türkiye'de maç yaptım. Stat full olmamasına rağmen harika bir atmosfer vardı. İşlerin iyi gittiği ve stadın full olduğu anda neler olacağını tahmin edemiyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞIZ"

30 yaşındaki golcü, son olarak, "Geçen sezon olanlar geçen sezonda kaldı. Galatasaray'ın büyüklüğünü herkes biliyor. Biz de yeni katılan oyuncular olarak birbirimize ve maçlara adapte olacağız. Şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım" diye konuştu.

SEFEROVIC'İN KARİYERİ

Kariyerine İsviçre'de başlayan santrfor, sırasıyla Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel Xamax, Lecce, Novara, Real Sociedad, Eintracht Frankfurt ve Benfica'da forma giydi.

Benfica'da 2017'den bu yana top koşturan Seferovic, 187 resmi maçta 74 kez fileleri havalandırdı. Kariyerinde toplam 421 resmi maça çıkan 30 yaşındaki golcü futbolcu, 124 kez gol sevinci yaşadı.

İsviçre Milli Takımı'nın da formasını terleten Haris Seferovic, 86 karşılaşmada 25 gol attı.