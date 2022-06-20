Son dakika: Galatasaray, Sensibile ile yolları ayırdı
Süper Lig ekibi Galatasaray, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ayrıca sarı-kırmızılılar, futbol direktörü olarak Cenk Ergün'ün görevlendirildiğini duyurdu.
Sportif direktör Sensibile, Galatasaray'a veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Pasquale Sensibile’ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
YENİ FUTBOL DİREKTÖRÜ CENK ERGÜN
Öte yandan Galatasaray, Cenk Ergün'ün futbol direktörü olarak görevlendirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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