Son dakika: Galatasaray, Sensibile ile yolları ayırdı

20 Haziran 2022 Pazartesi, 20:16

Sportif direktör Sensibile, Galatasaray'a veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pasquale Sensibile’ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

YENİ FUTBOL DİREKTÖRÜ CENK ERGÜN

Öte yandan Galatasaray, Cenk Ergün'ün futbol direktörü olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.