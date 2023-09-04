Son Dakika: Galatasaray Tanguy Ndombele'yi resmen açıkladı

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Galatasaray, Tanguy Ndombele'nin transferi için İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham ile görüşmeler başlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 21:49
Son Dakika: Galatasaray Tanguy Ndombele'yi resmen açıkladı
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Galatasaray, Tanguy Ndombele transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Fransız futbolcunun transferi için kulübü Tottenham ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Tanguy Ndombele (solda)

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro’nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

NDOMBELE İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi.

Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 26 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.


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