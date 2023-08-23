Son Dakika: Galatasaray, Tete'nin lisansını çıkardı
Son dakika haberi... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde ile karşılaşacağı maç öncesi Brezilyalı futbolcu Tete'nin lisansını çıkardı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı takım, bu mücadele öncesi yeni transferi Tete'nin lisansını çıkardı.
Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.
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