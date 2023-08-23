Wanda Nara'dan Mauro Icardi paylaşımı: 'Galatasaray'ı benden daha çok seviyor'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Nara, Icardi hakkında sorulan soruya, "Galatasaray'ı benden daha çok sevdiğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 09:32
Wanda Nara'dan Mauro Icardi paylaşımı: 'Galatasaray'ı benden daha çok seviyor'
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından sorulara cevap verdi.

Wanda Nara, "Icardi'nin Galatasaray'a olan bu sevgisi nereden geliyor?" sorusuna, "Benden geliyor olabilir ve artık Galatasaray'ı benden daha çok sevdiğini düşünüyorum" diye cevap verdi.

Wanda Nara'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 


Player Alanı
Wanda Nara mauro icardi galatasaray

İlgili Haberler

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 'Çanakkale' mesajı

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 'Çanakkale' mesajı
Galatasaray'dan Talisca açıklaması

Galatasaray'dan Talisca açıklaması
Barcelona'lı futbolcu Pedri'den Galatasaray'a övgü dolu sözler!

Barcelona'lı futbolcu Pedri'den Galatasaray'a övgü dolu sözler!

En Çok Okunan Haberler