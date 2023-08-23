Wanda Nara'dan Mauro Icardi paylaşımı: 'Galatasaray'ı benden daha çok seviyor'

Yayınlanma: 23.08.2023 - 09:32

Güncelleme: 23.08.2023 - 09:32

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından sorulara cevap verdi.

Wanda Nara, "Icardi'nin Galatasaray'a olan bu sevgisi nereden geliyor?" sorusuna, "Benden geliyor olabilir ve artık Galatasaray'ı benden daha çok sevdiğini düşünüyorum" diye cevap verdi.

Wanda Nara'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.