SON DAKİKA... Galatasaray'dan Atatürk kararı! Maça çıkmayacaklar...

Galatasaray eğer ısınmaya Atatürk tişörtü ile çıkılmasına izin verilmezse maça çıkmayacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 19:20
SON DAKİKA... Galatasaray'dan Atatürk kararı! Maça çıkmayacaklar...
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TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacakları iddia edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.Suudi yetkililer, yapılan sözleşmede yer almasına rağmen Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına, Atatürk tişörtlerine ve İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediler.

TFF'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

TFF'den konuyla iligli yapılan açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

 

AYRINTILAR GELİYOR...


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