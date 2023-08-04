Son dakika: Galatasaray'dan Wilfried Zaha ve Mauro Icardi kararı
Son dakika... Wilfried Zaha, Mauro Icardi ve Günay Güvenç Olimpija Ljubljana maçı için Galatasaray'ın UEFA kadrosunda yer alırken Olimpiu Morutan ise UEFA kadrosunda yer almadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Listede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay ve Olimpiu Morutan kadroya eklenmedi.
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci:
Fernando Muslera
Günay Güvenç
Berk Balaban
Defans:
Leo Dubois
Angelio
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sacha Boey
Orta Saha:
Fredrik Midtsjo
Berkan Kutlu
Sergio Oliveira
Lucas Torreira
Forvet:
Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Wilfried Zaha
Nicol Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Barış Alper Yılmaz
Cedric Bakambu
Liste B:
Jankat Yılmaz
Ali Turap Bülbül
Metehan Baltacı
Caner Doğan
Baran Aksaka
Hamza Akman
Efe Akman
Baran Demiroğlu
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