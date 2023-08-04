Son dakika: Galatasaray'dan Wilfried Zaha ve Mauro Icardi kararı

Son dakika... Wilfried Zaha, Mauro Icardi ve Günay Güvenç Olimpija Ljubljana maçı için Galatasaray'ın UEFA kadrosunda yer alırken Olimpiu Morutan ise UEFA kadrosunda yer almadı.

İHA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 16:15
Son dakika: Galatasaray'dan Wilfried Zaha ve Mauro Icardi kararı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. 

Listede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay ve  Olimpiu Morutan kadroya eklenmedi.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci:

Fernando Muslera

Günay Güvenç

Berk Balaban

Defans:

Leo Dubois

Angelio

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Emin Bayram

Abdülkerim Bardakcı

Kazımcan Karataş

Sacha Boey

Orta Saha:

Fredrik Midtsjo

Berkan Kutlu

Sergio Oliveira

Lucas Torreira

Forvet:

Kerem Aktürkoğlu

Mauro Icardi

Dries Mertens

Yunus Akgün

Wilfried Zaha

Nicol Zaniolo

Halil Dervişoğlu

Barış Alper Yılmaz

Cedric Bakambu

Liste B:

Jankat Yılmaz

Ali Turap Bülbül

Metehan Baltacı

Caner Doğan

Baran Aksaka

Hamza Akman

Efe Akman

Baran Demiroğlu


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