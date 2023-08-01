Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 17:09

Güncelleme: 01.08.2023 - 17:09

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını öğrendiğinde ailesinin verdiği tepkiyi ve yaşadıklarını anlattı.

"MAURO KARİYERİNİ BİTİRMEK İSTEDİ"

Sporx'in derlediği habere göre, Arjantin'den Angel de Brito'ya konuşan Wanda Nara, "Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu" ifadelerini kullandı.

"HASTALIĞIMI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"

Wanda Nara, "Herkes şoktaydı. Şoktaydı ve dağılıyordu. Anlayabildiğim zaman, belki halka da hastalığımı anlatabilirim. Doktorların şüpheleri vardı. Altı farklı hastalık olabilir. Bana hiçbir şey söylemediler çünkü tam olarak emin değiller. Biyopsi yaptırdım ve bu 15-20 gün sürdü. Sonra doğrulandı. Biyopsi sürecim devam ederken ben hastalığımı televizyondan öğrendim" dedi.

"ÖLECEĞİM VE BANA SÖYLEMEYECEKLER DEDİM"

Hastanede yaşadıklarını aktaran Wanda Nara, "Bana söylesinler diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldiler ve bana sarıldılar. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim" açıklamasını yaptı.

"HASTALIĞIMI DOĞRU TESPİT ETMEK İSTİYORLAR"

Wanda, "Doktorlara, 'TV'de hastalığımı söylüyorlar' dedim. Henüz bilmiyordu. Orada 5 test daha yaptırdı ama hastalığımı yüzde 100 teyit edemediler. Bu yüzden verdikleri ilaçlarda hata yapmamak için mümkün olduğunca doğru bir şekilde hastalığı tespit etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.