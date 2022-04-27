Son Dakika: Göztepe, Stjepan Tomas ile yolları ayırdı

Son dakika... Spor Toto Süper Lig'den düşen Göztepe'de 45 yaşındaki teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2022 Çarşamba, 17:59
Son Dakika: Göztepe, Stjepan Tomas ile yolları ayırdı
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Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ikinci ekip olan Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

İzmir ekibinin resmi hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca futbolcu Soner Aydoğdu'nun da sözleşmesi feshedildi. 


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