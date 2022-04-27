Son Dakika: Göztepe, Stjepan Tomas ile yolları ayırdı
Son dakika... Spor Toto Süper Lig'den düşen Göztepe'de 45 yaşındaki teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ikinci ekip olan Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.
İzmir ekibinin resmi hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."
Kamuoyunun Bilgisine: Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) April 27, 2022
Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/Nzha5tJLTb
Sarı-kırmızılı takımda ayrıca futbolcu Soner Aydoğdu'nun da sözleşmesi feshedildi.
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