Son Dakika: Göztepe, Stjepan Tomas ile yolları ayırdı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 17:59

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ikinci ekip olan Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

İzmir ekibinin resmi hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

Kamuoyunun Bilgisine: Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır.



Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/Nzha5tJLTb — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) April 27, 2022

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca futbolcu Soner Aydoğdu'nun da sözleşmesi feshedildi.