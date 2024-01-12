Son Dakika: Halil Umut Meler Süper Lig'e geri döndü!

Son dakika haberi... Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'deki görevine geri dönüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 12:29
Son Dakika: Halil Umut Meler Süper Lig'e geri döndü!
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Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sahalara dönüyor.

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in 20. haftasındaki İstanbulspor-Konyaspor maçını Halil Umut Meler'in yöneteceği duyuruldu.

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