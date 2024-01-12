Son Dakika: Halil Umut Meler Süper Lig'e geri döndü!
Son dakika haberi... Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'deki görevine geri dönüyor.
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Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sahalara dönüyor.
TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in 20. haftasındaki İstanbulspor-Konyaspor maçını Halil Umut Meler'in yöneteceği duyuruldu.
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