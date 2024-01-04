Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı: Emre Belözoğlu 'Başkanını' savundu!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 16:36

Güncelleme: 04.01.2024 - 16:45

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, Ankara ekibindeki gelecek planlarından bahsederken geçen ay Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'i yumruklaması hakkında konuştu.

Belözoğlu, "Benim Halil Umut Meler karşısında Çaykur Rizespor maçında aldığım kasıtlı bir pozisyon yoktu, kurallar çerçevesinde itirazlarda bulundum. Ama olaylar sonrası verilen röportajlar sonrası olayın içine çekilmeye çalışıldım. Ben zaten istesem de istemesem de yaşanan bir olayda merkezinde oluyorum. Başkanımız Faruk Koca'nın yanında olmam bazı kesimleri rahatsız etti ama beni defalarca insanlar yalnız bıraktılar. Bu yüzden yaşanan bir hataya rağmen yalnız bırakmamaya çalışıyorum. İnsanlar benimle 16 yaşından beri uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

"OLAYIN AZMETTİRİCİSİ OLARAK GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILDIM"

Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i yumrukladığı maçın ardından yapılan açıklamalar hakkında ise Belözoğlu şu sözleri söyledi:

"Bu süreçleri yönetmekte onlardan çok daha tecrübeliyim. Halil Umut Meler'den de tecrübeliyim. Kendisi ne yazık ki süreci akil yönetemedi. Düştüğü duruma binaen üzüntüsünü ifade etmiş bir teknik adam olarak beni bir numaralı azmettirici olarak göstermesini kendisine yakıştıramadım, ifade ettiği aile değerlerine de yakıştıramadım. Ama geçti gitti, herkesin hayatı umarım güzel gider."