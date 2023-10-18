Son Dakika: İstanbul Valiliği duyurdu... Derbi için deplasman kararı!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman takımı taraftarının yer alacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:31
Son Dakika: İstanbul Valiliği duyurdu... Derbi için deplasman kararı!
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Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile cumartesi akşamı oynanacak maçta deplasman tribününde taraftarlarının olacağını açıkladı.

BEŞİKTAŞ DUYURDU

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ali Sami yen deplasmanındayız. G E L İ Y O R U Z" denildi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan da yaptığı açıklamada, "Deplasman yasağını doğru bulmuyorum. Çocukken İnönü Stadı'nda hep yarı yarıya olurdu. Belki bu söylediğim şimdiki kombinelere bakılınca romantik gelecektir. Biz Manchester seyircisini, Bayern seyircisini ağırlayabiliyorsak, Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yi de ağırlamalıyız. Kendi taraftarımızla da oraya gitmeliyiz" demişti.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada deplasman seyircisinin yer alabileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin alınmasına karar verdi. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı’na giriş yapabilecektir." 


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