Son Dakika... İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 16:41

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.