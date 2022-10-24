Son Dakika... İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.
İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.
KAMUOYUNA DUYURULUR;— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) October 24, 2022
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig’e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. pic.twitter.com/i9i3e8GTxX
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