Ronaldo ve Messi'nin gündem olan Instagram fotoğrafında akılalmaz ayrıntı

Önceki gün sosyal medyanın belki de en büyük reklam çalışmalarından biri yapıldı. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, aynı anda hesaplarından aynı fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta son 20 yılın en büyük 2 futbol yıldızı, satranç oynuyordu.

Fotoğraf, dünyanın en prestijli giyim markalarından biri olan Louis Vuitton reklamı kapsamında paylaşılmış olsa da, tüm futbol hayranlarının yıllardır hayalini kurduğu bir birleşmeyi içeriyor.

WebTekno'da yer alan habere göre; bu fotoğraftaki satranç tahtası, aslında harika bir ayrıntıya sahip.

Futbolda Messi ve Ronaldo ne ise, satrançta da Magnus Carlsen ve Hikaru Nakamura öyle.

Messi ve Ronaldo’nun fotoğrafındaki satranç tahtası, bu iki efsane satranç oyuncusunun 2017 yılında oynadığı ve büyük çekişme sonucu ortak karar ile berabere kalmayı seçtikleri oyundan alınmış. Ayrıca Ronaldo ve Messi'nin pozu, Carlsen ve Nakamura'nın ünlü fotoğrafından da esintiler taşıyor.

Özellikle bu satranç oyunundaki taş konumlarının Messi ve Ronaldo’nun fotoğrafına yansıtılmasının da bir sebebi var. Nakamura ve Carlsen’in maçı berabere bitmişti.

Tahtada siyah ve beyaz piyon birbirlerini kilitlemiş. Messi’nin siyah kalesi, şayet beyaz piyonu yerse, Ronaldo’nun veziri de Messi’nin kalesini yer. Böyle bir durumda Messi’nin veziri de Ronaldo’nun vezirini yer. Ancak bu durumdan Messi kârlı çıkamaz zira Ronaldo’nun şahı, Messi’nin vezirini yer.

Messi ve Ronaldo, futbol için yaşayan G.O.A.T. (Greatest of All Time – Tüm Zamanların En İyisi) denilebilecek nadir iki insan. Ek olarak bavul ayrıntısının, ikilinin kariyerlerinin sonuna yaklaşmasına yönelik olduğunu da söylemek mümkün.

Ronaldo’nun hesabında paylaşılan fotoğraf 12 saatte 27.610.172 beğeni, Messi’nin hesabında paylaşılan fotoğraf ise 22.194.855 beğeni aldı.

Dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen de Nakamura ile olan maçlarından esinlenilen bu görselle ilgili bir açıklamada bulundu.

Ünlü satranç oyuncusu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Zamanımızın en büyük ikinci rekabeti, en büyüğünü taklit ediyor" ifadelerini kullandı.

Second greatest rivalry of our time mimicking the greatest https://t.co/9ncVVgUnzs