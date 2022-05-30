Son dakika: Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığı için ilk resmi aday oldu

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:49

Eski Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı içn aday olduğunu duyurdu.

Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, futbol ailesinin paydaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda bu kararı aldığını belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın demokratik ve şeffaf yapısını, kulüp başkanlarının görüşlerini çok önemsediğini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda kulüplerimizin birçoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Ben de bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum. Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz. Türkiye futbol camiası için hayırlı olmasını diliyorum."

TFF'de başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından 16 Haziran'da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

1961 yılında Gaziantep'te doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimini aldı.

Halen;

-Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı

-Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi

-Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi

-İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi

-DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi

-İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

-İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi

- B20 Yürütme Kurulu Üyesi

-Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Daha önce;

-Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,

-5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,

-8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,

-6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,

-TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

-TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

-Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,

-Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,

-Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,

-2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

-1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24 Ekim 2002 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Büyükekşi, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.