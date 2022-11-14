Son dakika... Merih Demiral, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı

Merih Demiral, Atalanta'nın gönderdiği talep üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2022 Pazartesi, 16:04
Son dakika... Merih Demiral, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine oyuncunun A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı."

 


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