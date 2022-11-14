Son dakika... Merih Demiral, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı
Merih Demiral, Atalanta'nın gönderdiği talep üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine oyuncunun A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı."
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı
- İstiklal'de patlama
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Soylu'dan terör saldırısına ilişkin açıklama
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!