Trabzonspor'da Vitor Hugo sevinci
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Bordo-mavili kulüpte uzun süredir takımdan uzak kalan Brezilyalı oyuncu Vitor Hugo'nun dev maç öncesi antrenmanda yer aldığı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.
Bordo-mavili futbolcular, dev maç öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve yenileme çalışmaları yaptı. Antrenman şut çalışmaları ile sona erdi.
VITOR HUGO SEVİNCİ
Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Vitor Hugo da tedavisinin ardından ilk idmanına çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından Hugo ile oyuncuların birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşılarak "1 Nisan şakası değil, Hugo yeniden aramızda" ifadesine yer verildi.
Trabzonspor, cumartesi günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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