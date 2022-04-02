Trabzonspor'da Vitor Hugo sevinci

02 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavili futbolcular, dev maç öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve yenileme çalışmaları yaptı. Antrenman şut çalışmaları ile sona erdi.

VITOR HUGO SEVİNCİ

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Vitor Hugo da tedavisinin ardından ilk idmanına çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından Hugo ile oyuncuların birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşılarak "1 Nisan şakası değil, Hugo yeniden aramızda" ifadesine yer verildi.

Trabzonspor, cumartesi günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.