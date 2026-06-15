Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi sona erdi!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLegue Final Four'a katılamayan ve ezeli rakibi Olympiakos'un şampiyonluğunu tanık olan Panathinaikos'ta, Başantrenör Ergin Ataman ile yollar ayrıldı.
2023 yılında göreve başlayan ve aynı zamanda A Milli Basketbol Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan Ataman'ın Yunan ekibindeki dönemi bitti.
Yunan ekibinden Ergin Ataman için yayımlanan video mesajında deneyimli koça teşekkür edildi.
Thank you, Ergin! #paobcaktor pic.twitter.com/FDXTWaMicV— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 15, 2026
ERGİN ATAMAN NE DEMİŞTİ?
Ergin Ataman, sezon içinde yaptığı bir açıklamada, 'Bu sezon EuroLeague veya ligi kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım' ifadelerini kullanmıştı.
2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Ataman yönetiminde Panathinaikos, 1 kez EuroLeague şampiyonluğu ve 1 kez Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Panathinaikos, son olarak EuroLeague play-off'larında Valencia'ya elenmişti.