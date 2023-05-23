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Son dakika: PFDK'den Samet Akaydin kararı!

Son dakika... PFDK, Fenerbahçe futbolcusu Samet Akaydin'e ceza verilmediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 17:03
Son dakika: PFDK'den Samet Akaydin kararı!
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PFDK, Fenerbahçe futbolcusu Samet Akaydin'in tedbirini kaldırdığını açıkladı.

PFDK tarafından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe sporcusu Samet Akaydin hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar birazdan...


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