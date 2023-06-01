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Son Dakika: PSG Lionel Messi'nin ayrılığını açıkladı

Son dakika... Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 14:39
Son Dakika: PSG Lionel Messi'nin ayrılığını açıkladı
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PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi için açıklama yaptı.

Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.

Lionel Messi

"SON MAÇI OLACAK"

Christophe Galtier yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın oynayacağımız Clermont maçı, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki Arjantinli oyuncu, PSG formasıyla toplamda 74 maça çıktı ve 32 gol, 35 asist yaptı.


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