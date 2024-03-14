Son Dakika: Sadettin Saran Fenerbahçe Başkan Adayı olduğunu açıkladı!

Son dakika haberi... İş insanı Sadettin Saran, İstanbul Ticaret Odası Meclis üyeliğinden istifa ettiğini ve Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:43
Son Dakika: Sadettin Saran Fenerbahçe Başkan Adayı olduğunu açıkladı!
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Önceki günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı için tek şartla aday olabileceği yönünde açıklama yapan Saran Holding Başkanı Sadettin Saran, bu doğrultuda ilk adımı attı.

Saran, Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığı çalışmaları nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İTO'nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, odanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu köklü kurumdaki kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

Saattin Saran, İTO’nun mart ayı meclis toplantısında son kez meclis üyelerine seslendiği konuşmasında, “Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.


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