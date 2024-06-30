Son Dakika... Son Dakika... 98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı!

At yarışlarında 98. Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 17:20
Son Dakika... Son Dakika... 98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı!
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi İstanbul'da yapıldı

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.

"GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

98. Gazi Koşusu'nun şampiyon jokeyi Akın Sözen, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Profesyonel bir ekibin atına bindim. Engin Ağabey yıllardır başantrenörlük yapıyor. Bu kupa bize yakışıyor gibi gözüküyordu. Aramızdaki istişarelerde bu hayali dile getiriyorduk." ifadelerini kullandı.

98. Gazi Koşusu şampiyonu Dragon Flame'in sahibi Emrah Agun ise, "Atımıza güveniyorduk. İnancımız çoktu. Dinlenerek gelmesini istemiştik, bizi mahçup etmedi. Çok mutluyuz." diye konuştu.


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