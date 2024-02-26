PFDK yıldız oyuncunun cezasını açıkladı: Galatarasay'a Mauro Icardi şoku!
PFDK, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye 1 maç men cezası verdiğini açıkladı. Öte yandan Arjantinli forvete 19 bin 500 TL de para cezası verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle 1 maç ceza aldığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
DERBİDE SAHADA
26 Şubat Pazartesi oynanacak Antalyaspor maçında cezasını çekecek olan Mauro Icardi, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde ise sahadaki yerini alabilecek.
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