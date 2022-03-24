Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Savunmacılarımız hazır

24 Mart 2022 Perşembe, 10:03

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda yapacakları karşılaşmaya ilişkin müsabakanın oynanacağı Dragao Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiğinden bu yana milli takımın hem eleme maçlarını hem de geleceğine yönelik planlamalar yaptıklarını belirten Kuntz, Portekiz karşısında taktik dizilişleriyle ilgili gelen soruyu, "Rakibin durumuna göre pozisyon alıyoruz. Rakibin harika oyuncuları var, bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor. Maç planımızın doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. Yarın sahada hareketli olacağız, rakibin oyunundan çok bizim ne yapacağımız önemli. Rakibin oyuncularına reaksiyon göstermemiz gerek. Bunun üzerine çalışacağız" diye yanıtladı.

Alman teknik adam, "Sırbistan, Portekiz'i son grup maçında mağlup etmişti. Bu maç bize referans olur mu?" sorusuna ise, "Bahsettiğiniz maçı düşündüğünüz zaman futbol için uzun bir süre geçti. Üzerinden zaman geçti, futbolda günlük düşünmek gerek. Futbolda biraz da şans gerek. Tüm oyuncuların aynı anda iyi oynaması gerek. Fernando Santos 8 yıldır Portekiz’de görev yapıyor, benim daha 8 ayım olmadı. Ben de böyle bir şey başarmak isterim hoca olarak. Kendisi çok deneyimli bir hoca. Takımı nasıl yöneteceğini, böyle durumlardan nasıl çıkacağını bilen birisi. Geçmişle çok fazla yaşamadığımı, bugüne bakmak istediğimi biliyorsunuz" yanıtını verdi.

"SAVUNMACILARIMIZ HAZIR"

Stefan Kuntz, Portekiz maçında oyuncularına güvendiğini belirterek, "Böylesine zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum. Büyük takımlara karşı mücadele edebilme potansiyeline sahip bir takımımız olduğuna inanıyorum. Ronaldo’dan bahsediyorsunuz ama 11 oyuncu sahaya çıkacak. Hepsi harika kariyeri olan oyuncular. Savunmacılarımızın da bu zorlu mücadeleye hazır olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kuntz, Portekiz'de 3 oyuncunun koronavirüs ve sakatlık sebepleriyle kadro dışı kalması hakkında ise, "Bahsettiğiniz konunun avantaj olduğuna inanmıyorum. Alman Ümit Mili Takım teknik direktörü olarak Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz’le final oynadım. Ne kadar maça tutunduklarını biliyorum. Bir oyuncu oynamıyor formda olan, onların yerine oynanan oyuncular daha iyi performans gösterebiliyor. O yüzden kesinlikle Portekiz’de 3 oyuncunun olmaması avantaj değildir diye düşünüyorum" dedi.

Stefan Kuntz, bir İtalyan gazetecinin, "İtalya, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi mağlup etmişti. Bu maçı kazanarak İtalya'dan rövanşı almayı düşünüyor musunuz?" sorusunu ise, "Büyük annem şöyle bir öğüt vermişti, ‘Değiştiremeyeceğin şeyler hakkında fazla düşünme’ Oraya gelmediğimiz için henüz bir şey düşünmüyorum oraya gelelim düşünürüz" diye yanıtladı.

Milli takım teknik direktörü Juventus'tan eski takım arkadaşları Merih Demiral ve Ronaldo'nun karşı karşıya gelecek olmasının hatırlatılması üzerine ise, "Merih çok mutlu eski takım arkadaşı Ronaldo’ya karşı oynayacağı için. Santos, Hakan Çalhanoğlu’na olumlu şeyler söylemişse ona katılıyorum" açıklamasında bulundu.

Alman teknik adam, oyuncularına özel olarak penaltı çalıştırmayacağını da sözlerine ekledi.