TFF duyurdu: İşte VAR kayıtlarının açıklanacağı gün ve saat!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:41

Güncelleme: 19.02.2024 - 15:50

TFF, VAR kayıtlarının açıklanacağı gün ve saati duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada "Süper Lig’in 26. Haftasının sahada inceleme yapılan VAR KAYITLARI 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.