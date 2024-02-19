TFF duyurdu: İşte VAR kayıtlarının açıklanacağı gün ve saat!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü saat 20.00’de TFF YouTube kanalından yayınlanacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:41
TFF duyurdu: İşte VAR kayıtlarının açıklanacağı gün ve saat!
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TFF, VAR kayıtlarının açıklanacağı gün ve saati duyurdu. 

TFF'den yapılan açıklamada "Süper Lig’in 26. Haftasının sahada inceleme yapılan VAR KAYITLARI 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.


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