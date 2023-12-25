Son Dakika: Süper Kupa'yı yönetecek hakem belli oldu!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:10

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:16

2022/23 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa mücadelesinin hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık Cuma günü oynanacak dev maçta Abdulkadir Bitigen görev alacak.

Abdulkadir Bitigen

SUUDİ ARABİSTAN'DA DERBİ MÜCADELESİ

Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te Riyad'daki Al Awal Park'ta karşı karşıya gelecek.