Son Dakika: Süper Kupa'yı yönetecek hakem belli oldu!
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa finalini yönetecek hakemi açıkladı.
2022/23 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa mücadelesinin hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık Cuma günü oynanacak dev maçta Abdulkadir Bitigen görev alacak.
Abdulkadir Bitigen
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Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te Riyad'daki Al Awal Park'ta karşı karşıya gelecek.
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