Son dakika: Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 15, 16, 17 ve 18. haftasının maç programını açıkladı. Trabzonspor - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmalarının tarihleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2022 Cuma, 19:41
Son dakika: Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
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TFF, Süper Lig'de 15,16, 17 ve 18. hafta maçlarının programını açıkladı.

Açıklanan programa göre Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 15. hafta maçı 24 Aralık TSİ 19.00'da oynanacak.

18. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması ise 8 Ocak Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.

Açıklanan maç programı şu şekilde:


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