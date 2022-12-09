Son dakika: Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 15, 16, 17 ve 18. haftasının maç programını açıkladı. Trabzonspor - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmalarının tarihleri belli oldu.
TFF, Süper Lig'de 15,16, 17 ve 18. hafta maçlarının programını açıkladı.
Açıklanan programa göre Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 15. hafta maçı 24 Aralık TSİ 19.00'da oynanacak.
18. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması ise 8 Ocak Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.
Açıklanan maç programı şu şekilde:
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