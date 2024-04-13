Son Dakika: Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi belli oldu!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:23
Son Dakika: Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi belli oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını açıklamasının ardından resmi olarak ilk atama yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol hakem Mario Melero Lopez görev yapacak.

Mario Melero Lopez

SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK

44 yaşındaki hakem, İspanya La Liga'nın hakem kadrosu içinde yer alıyor.

Bu maçla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez yabancı bir VAR hakemi görev almış olacak.


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