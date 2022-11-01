Son dakika... Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasının 1 maça düşürülmesine 'oyçokluğu' ile karar verildiğini açıkladı.
Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını "somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek" 1 maça düşürüldüğünü açıkladı.
Cezasını Fatih Karagümrük maçında çeken Abdülkerim, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.
Öte yandan taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray’a verilen 56 bin TL’lik ceza da 28 bin TL’ye indirildi.
TFF’nin sitesinden yapılan açıklama şöyle:
“Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı’nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile,
Karar verilmiştir.”
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