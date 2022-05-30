Son dakika: TFF 1. Lig play-off finalinin stadı belli oldu!

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği final maçının yeri ve saati belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:01
Son dakika: TFF 1. Lig play-off finalinin stadı belli oldu!
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Spor Toto 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak play-off finalinin oynanacağı stat belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final, Kocaeli Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.


TFF TFF 1. Lig Bandırmaspor istanbulspor

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