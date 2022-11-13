Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş - Antalyaspor maçının ertelenmesine ilişkin ilk açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama sebebiyle Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının ertelenmesine ilişkin konuştu. Büyükekşi, İstanbul Valiliği'nden gelecek kararı beklediklerini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 18:02
Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş - Antalyaspor maçının ertelenmesine ilişkin ilk açıklama
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama sebebiyle Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının ertelenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Büyükekşi, "Şu an Beşiktaş-Antalyaspor maçı için oynanacak ya da oynanmayacak diyemiyoruz. İlerleyen dakikalarda İstanbul Valiliği'nden gelecek karara göre biz de karar vereceğiz" dedi.

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşma TSİ 20:00'de başlayacak.


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