Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes: 'İşler yoluna girecek'

09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:33

Beşiktaşlı Gedson Fernandes, hem Siyah-Beyazlı takım hem de kendi performansıyla ilgili konuştu.

Portekiz basınına açıklamalar yapan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Şu ana kadar bizden bekleneni veremedik, sakatlıklarla ve şanssızlıklarla başlayan bir sezon oluyor” dedi.

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Portekizli futbolcu, “Şampiyon olmak, yarışın içinde kalmak için daha iyi işler yapmamız gerekiyor. İlk haftalarda gösterdiğimiz formu yeniden yakalamamız gerekiyor. Kazanma alışkanlığını tekrar edinmeliyiz. Hocamız değişti ve bizim için yeni bir süreç başladı. Dünya Kupası arasında işler yoluna girecektir” diye konuştu.

Daha önce G.Saray’da da forma giydiğini hatırlatan Gedson, “Fakat Beşiktaş daha farklı. O stada çıktığınızda arkanızdaki desteği hissediyorsunuz ve rakiplerin bundan çekindiğini görebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.