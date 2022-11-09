Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal önceki günlerde sakatlığı sebebiyle ABD'de ameliyat edilmişti. Ghezzal'ın sahalara ne zaman döneceği netleşti.
Yaşadığı uzun süreli sakatlıklar yüzünden bu sezon sadece 5 maçta forma giyebilen Rachid Ghezzal önceki akşam ABD'de ameliyat oldu. Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü'nün katılımıyla, Duke Üniversitesi'nden Prof. Ned Amendola yönetiminde gerçekleşen ameliyatın başarılı geçtiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada Ghezzal'ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı belirtildi.
2 AY SONRA SAHADA
Milliyet'in haberine göre, sağ ayak ikinci tarak kemiği parmak bileşkesi eklem kapsülündeki gerilme ve kısmi yırtık nedeniyle bıçak altına yatan Cezayirli futbolcu yaklaşık 6 hafta sonra bireysel saha çalışmalarına başlayabilecek. Haberde 2022 yılını kapatan Ghezzal'ın formasına kavuşmasının ise 2 ayı bulacağı kaydedildi.
Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilecek arada özel çalışmalar gerçekleştirecek olan Rachid Ghezzal'ın Kasımpaşa ile 8 Ocak'ta oynanacak Süper Lig'in 18. hafta maçında takımdaki yerini alması planlanıyor. Yetenekli futbolcu rehabilitasyon sürecinde bir problemle karşılaşmaması durumunda bu müsabakanın kadrosunda yer alabilecek.
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