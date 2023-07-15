Son dakika: TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar için karar

Son dakika... TFF, tartışma konusu olan 1959 yılı öncesi şampiyonlukları için bir komisyon oluşturulduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 22:35
Son dakika: TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar için karar
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1959 yılı öncesi şampiyonlukları için flaş bir açıklama yaptı.

TFF, tartışma konusu olan 1959 yılı öncesi şampiyonlukları için bir komisyon oluşturulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir" denildi.


TFF şampiyonluk

İlgili Haberler

TFF yeni yönetimi belirledi

TFF yeni yönetimi belirledi
Son dakika: MHK'nin yeni başkanı Ahmet İbanoğlu oldu

Son dakika: MHK'nin yeni başkanı Ahmet İbanoğlu oldu
Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Güler yanıtı

Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Güler yanıtı

En Çok Okunan Haberler