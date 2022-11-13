Son Dakika: TFF'den Beşiktaş - Antalyaspor maçına erteleme kararı
TFF, Süper Lig'de bu akşam oynanması planlanan Beşiktaş - Antalyaspor maçının İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama sebebiyle ertelendiğini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın, Fraport TAV Antalyaspor'u Vodafone Park'ta konuk edeceği maç, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
TFF konuyla ilgili bir açıklama yaptı:
"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir. Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
Türkiye Futbol Federasyonu"
Öte yandan Vodafone Park'ta karşılaşmanın ertelendiğine dair anons yapılırken, tribünlere giriş yapan taraftarlardan stattan ayrılmaları istendi.
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