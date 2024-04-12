Son Dakika: TFF'den Süper Lig'de yabancı VAR kararı!
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 32. haftasından itibaren yabancı VAR hakemleri kullanılacağını açıkladı.
TFF, UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile yaptığı görüşmelerin ardından bu sezonun sonuna kadar kritik maçlara yabancı VAR hakemi geleceğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi" denildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.
TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.
Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.
Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şu şekilde:
Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
Alanyaspor- Galatasaray"
En Çok Okunan Haberler
-
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- MHP'li Yıldız'dan Özel'e 'ölüm'lü mesaj
- O komiserle ilgili karar verildi
- Akşener'e bir 'rica' da Erdoğan'dan!
- Hülya Avşar'dan 'golf' paylaşımı
- Özgür Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
- Kredi anlaşması 'müjde' diye sunuldu!
- Malatya'da korkutan deprem!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'