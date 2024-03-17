Son Dakika: Trabzon'da maç sonu saha karıştı!

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha karıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 22:45
Son Dakika: Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Gergin geçen maçta sarı lacivertli oyuncular, orta sahada galibiyet sevinci yaşarken ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı.

Trabzonsporlu taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.


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