Son Dakika: Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha karıştı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Gergin geçen maçta sarı lacivertli oyuncular, orta sahada galibiyet sevinci yaşarken ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı.
Trabzonsporlu taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir dönemin çocuk yıldızı Batuhan Göksu yaşamını yitirdi
- ‘Çırağa müjde olmaz, ustaya olur’
- Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti
- Erdoğan'ın 'Bu son seçimim' sözlerine yanıt
- SGK Uzmanı Erdursun yeni tarih verdi
- Son araştırma sonuçları açıklandı
- AKP’yle görüşüyorlar mı?
- 7 gollü düelloda kazanan Galatasaray!
- İmamoğlu o sözleri için konuştu: ‘Ben şok!’
- Aci ailesini yıkan ikinci ölüm