Son Dakika: Trabzon'daki olaylı maçta tutuklu sayısı 5'e çıktı!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i hakkında tutuklama kararı çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:21
Son Dakika: Trabzon'daki olaylı maçta tutuklu sayısı 5'e çıktı!
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Trabzon'daki olaylı maçta tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tutuklananlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli H. Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan E. T'nin de olduğu öğrenildi.

Sahaya atlayan ve hakkında tutuklama kararı verilen H.Ç'nin mahkemedeki savunmasında, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamadım. Sahanın içine girdim. Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum" dediği öğrenildi.

Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

   


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