Son Dakika: Trabzonspor-Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 22:56

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trabzonspor-Altay maçının 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki Altay maçının 14 Mayıs'ta Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanması, şampiyonluk kupa töreninin de 15 Mayıs'ta Trabzon Medical Park Stadyumu'nda yapılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunmuştu.

ALİ KOÇ'TAN TEPKİ GELMİŞTİ!

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un kendi sahası yerine İstanbul'da maç oynamasına tepki göstermişti.

Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Pazar günü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Yenikapı'ya kutlama izni veriliyor. En azından polise acıyın. Beşiktaşlılarla karşı karşıya gelirlerse ne olacak? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz! Aklınızı mı yediniz! Kendi sahalarındaki maçlarını İstanbul'a almak istiyorlar. Bu provokasyon değil mi? Beşiktaş şampiyon olacak, son maçını Trabzon'da oynayacak! Galatasaray böyle bir maçı Eskişehir'de oynayacak! Fenerbahçe, Bursa'da oynayacak! Böyle şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarının programı şöyle:

14 Mayıs Cumartesi:

19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15 Mayıs Pazar:

16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

16.00 Trabzonspor-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

16 Mayıs Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

20.00 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)