Son dakika: Trabzonspor Jean Evrard Kouassi ile yolları ayırdı
Son dakika... Süper Lig ekibi Trabzonspor, Fatih Karagümrük kulübüne kiraladığı Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini duyurdu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
Jean Evrard Kouassi
BEDELSİZ GELDİ, BEDELSİZ GİTTİ
WH Yangtze ile sözleşmesi bittikten sonra Ocak 2022'de Trabzonspor'a bedelsiz transfer olan 28 yaşındaki Fildişili, beklentileri karşılayamayınca bu sezon başında Karagümrük'e kiralandı.
Karagümrük'ün de kiralık anlaşmasını yarım sezonda fesh ettiği Kouassi'nin Çin takımlarından Zheijang'a gitmesi bekleniyor.
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