Son Dakika: Trabzonspor, Marc Bartra'yı duyurdu!
Son dakika.... Süper Lig ekibi Trabzonspor, İspanyol stoper Marc Bartra'yı Türkiye'ye getiriyor.
Trabzonspor, Marc Bartra'yı transfer ediyor.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Marc Bartra, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ
Bordo-mavili takımın, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyeceği öğrenildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.
Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.
Fırtına, yolda.??— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 14, 2022
Artık ona da her yer Trabzon. ?? pic.twitter.com/HoB3XYL9Il
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