Son Dakika: Trabzonspor, Marc Bartra'yı duyurdu!

14 Ağustos 2022 Pazar, 17:24

Trabzonspor, Marc Bartra'yı transfer ediyor.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Marc Bartra, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ

Bordo-mavili takımın, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyeceği öğrenildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.

Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.