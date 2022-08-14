UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Kopenhag mücadelesini İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı 37 yaşındaki Oliver yönetecek.
Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazandığı UEFA Süper Kupa karşılaşmasını da yöneten Oliver'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Stuart Burt ile Simon Bennett üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Robert Jones olacak.
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