UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Kopenhag mücadelesini İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 13:49
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
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Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı 37 yaşındaki Oliver yönetecek.

Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazandığı UEFA Süper Kupa karşılaşmasını da yöneten Oliver'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Stuart Burt ile Simon Bennett üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Robert Jones olacak.


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